Fuster-Fabra: "Bartomeu no encargó ninguna cuenta"

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha declarado este lunes en los Juzgados de Barcelona ante la demanda presentada por el director del Grupo Mediapro Jaume Roures contra el mandatario por injurias y calumnias en el marco del caso 'Barçagate'. También ha sido llamado a declarar el que fuese mano derecha de Bartomeu, Jaume Masferrer.

Ha informado para Cadena Cope desde los Juzgados Víctor Navarro.

????Ya está la ex mano derecha de J.Mª Bartomeu, Jaume Masferrer, en el juzgado n.13 de Instrucción de Barcelona



??‍?? A las 10h declaran Bartomeu y él ante la juez por la querella de Jaume Roures por delitos de injuria y contra el honor (BarçaGate)



??@ESPORTSCOPE#FCBlivepic.twitter.com/DEJcf0kF50 — Víctor Navarro (@victor_nahe) October 4, 2021





El caso investiga la creación de una serie de cuentas en redes sociales destinadas a difamar a jugadores, entrenadores y personas del entorno barcelonista, entre ellas Jaume Roures.



Bartomeu ha declarado ante la jueza durante 10 minutos y ha argumentado que no tenía conocimiento de las cuentas de las redes sociales y que, por consiguiente, es inocente porque no cometió ningún delito. Además, también ha remarcado que los mensajes contra Roures no eran difamatorios, sino sarcásticos o incómodos.

????Bartomeu sólo ha estado 10 minutos en la sala del juzgado número 13 de Barcelona. Cuando ha salido y ha visto a la prensa ha dado media vuelta. Todavía no ha salido de los juzgados



??Contamos ya la última hora en @COPE en el boleto de las 11h #FCBlive — Víctor Navarro (@victor_nahe) October 4, 2021





El abogado del expresidente José María Fuster-Fabra ha asegurado ante la prensa a la salida de los Juzgados de Barcelona que "Bartomeu no encargó en ningún momento la realización de ningún tipo de cuenta relacionada con nadie y no tuvo conocimiento de los tuits que aparecen en la querella. Se contrató a esas personas para que se hiciera un rastreo de todo lo que eran las redes sociales".

El letrado ha explicado que "voy a demostrar la inocencia del Sr. Bartomeu, Masferrer y el resto de miembros de la junta. Estoy convencido de que saldrá inocente de todo porque los delitos que se le están imputando no los ha cometido".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, el abogado apuntó que Bartomeu no tuvo ninguna relación con el Sr. Ibañez, director de la empresa I3Ventures, encargada de gestionar las cuentas y señaló que "ha explicado que su función en el Barça era una función esencialmente representativa, en el sentido de que la función que tiene un presidente es la representación del club".





????El abogado de J.Mª Bartomeu, J.Mª Fuster-Fabra



?? “Bartomeu no encargó las cuentas de RRSS. Es inocente porque no ha cometido ningún delito”



??La defensa de J.Masferrer sobre los tweets: “pueden ser sarcásticos, incómodos o desagradables pero no son difamatorios”



?? @COPEpic.twitter.com/YanUDVmICZ — Víctor Navarro (@victor_nahe) October 4, 2021