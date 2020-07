¿Ha nacido un nuevo tridente?

El partido de este domingo en La Cerámica de Villarreal fue el primero en que el tridente Messi-Suárez-Griezmann pareció entenderse después de meses de desencuentros y falta de química. El Barça se impuso claramente (1-4) a uno de los equipos que estaba practicando mejor fútbol de LaLiga, con goles de Pau Torres (pp), Suárez, Griezmann i Ansu Fati.

Griezmann volvió a la titularidad, después de ser suplente en tres de los últimos cuatro partidos, y después del incidente frete el Atlético de Madrid saliendo desde el banquillo en el minuto 90. Quique Setién apostó por retocar el sistema y hacer que el francés jugase por detrás de Messi y Suárez, con el argentino más centrado de lo habitual, en una posición que favorece más sus calidades.

La producción atacante del equipo se benefició de estos movimientos. El Barça generó infinidad de ocasiones de gol y cuajó el mejor partido de la temporada, aunque fuese ante un rival poco expeditivo en defensa. Quique Setién analizó el cambio "el otro día ya probamos y terminamos contentos por cómo se dio, hoy hemos optado por Luis y Leo más centrados y hemos comprometido a los centrales y a los pivotes. Lo han hecho muy bien, buscábamos comprometerles por dentro y nos ha salido bien. Hemos tenido gol y llegadas claras, hemos terminado satisfechos y ellos seguro que también, que han hecho un buen partido".

El técnico cántabro no dejó claro si tendrá continuidad "vamos buscando soluciones, no siempre es igual, hoy hemos encontrado una opción que nos ha valido muy bien. Lo más significativo es haber marcado, en otros partido no lo hicimos, hemos tenido fases buenas, pero nos ha faltado el acierto. Creo que hoy les hemos sorprendido más al Villarreal, pero lo que lo ha cambiado es el acierto, el gol lo cambia todo".

También fue decisiva la aportación de Sergi Roberto en el centro del campo. El canterano ocupó el interior izquierdo tal como hacía en el filial, en una posición en la que se siente muy cómodo “hacía tiempo que no jugaba en el medio y me he sentido cómodo, controlando el balón y arrancando. Me lo he pasado muy bien en el medio. Lástima que luego he tenido que volver al lateral, pero yo siempre quiero estar en el campo”, afirmó tras el partido.