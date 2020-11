Francisco: "Pensar en la clasificación sería equivocarse"

El entrenador del Girona Francisco ha querido poner los pies en el suelo tras la victoria de su equipo el pasado viernes en el campo del líder "la victoria contra el Espanyol llegó con sacrificio y humildad. Eso nos hace huir de cualquier euforia".

El técnico remarcó que "pensar en la clasificación, en estar entre los seis primeros, sería equivocarse y no saber la realidad del equipo". En este sentido, Francisco aseguró que el Girona "no mira más allá de mañana, que es lo realmente importante", y que el vestuario está concentrado "en luchar y ser competitivo" y no se fija "en quién va primero y en quién va último".

Sobre el Málaga, el entrenador del Girona avisó que "será un partido súper complicado" porque el cuadro andaluz "es un equipo muy equilibrado que sabe perfectamente lo que hace y tiene mucha verticalidad arriba y muy buenos números fuera de casa".

Sin tiempo para celebrar, el Girona recibe este martes al Málaga en Montilivi (19.00 horas). Francisco insiste en que es importante seguir sumando para hacer buenos los tres puntos conseguidos en el RCDE Stadium "toca sumar los puntos suficientes para garantizar el equilibrio y afrontar con garantías la segunda vuelta con jugadores ahora lesionados que recuperaremos".

El Girona es decimosegundo en la clasificación a dos puntos de las plazas de ascenso con un partido menos que el Rayo. Francisco considera que el equipo no puede relajarse a pesar de haber superado el tramo de calendario más complicado "es cierto que hemos jugado contra equipos de la parte alta de la clasificación, pero debemos olvidarnos de eso y afrontar los partidos con la mentalidad ganadora y competitiva que tenemos ahora".