Francisco: "Lo que tengo clavado no es una espina, es una espada"

Tras caer por segundo curso en la final del 'playoff' de ascenso a Primera, el entrenador del Girona, Francisco Rodríguez, explicó que lo que tiene clavado tras ambas derrotas "no es una espina, es una espada".



"Es muy cruel, pero es lo que toca vivir. Hay que volver a levantarse. No queda otra. Este club lo volverá a intentar", dijo.



Tras felicitar al Rayo por el ascenso conseguido, Francisco lamentó que el de este domingo fue "el único puto partido" que su equipo ha perdido en las últimas semanas.



El entrenador del Girona también admitió que "es un golpe durísimo". "La afición está muy jodida, es inevitable. Pero mañana volverá a salir el sol. Había mucha ilusión, y no ha podido ser, y la afición no se lo merece, pero en este club siempre habrá futuro".



Afectado por las "malas sensaciones", Francisco también se quejó de las pérdidas de tiempo del Rayo y reconoció que debe esperar unos días para decidir si renueva su contrato o no.



El técnico rojiblanco admitió que necesita "unos días para recuperar la ilusión y volver a estar a tope" porque ahora su cabeza es "un bucle de emociones jodidas".

Orgull d'equip. La vostra entrega honora el club i la ciutat. Són moments molt durs, però tossuts ho tornarem a intentar una i altra vegada. Visca el Girona FC! pic.twitter.com/BEy8anjyyW — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) June 20, 2021