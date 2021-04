Francisco: "Lluitarem fins el final"

L'entrenador del Girona Francisco Rodríguez ha comparegut en roda de premsa en la prèvia del partit contra el Zaragoza, que es disputa aquest divendres a Montilivi (21:00 horas). Després de la derrota del Rayo ahir contra el Mirandés (0-1), els llocs de playoff estan a sis punts i el Girona segueix aspirant a ficar-s'hi en les vuit jornades que queden per jugar..

El tècnic andalús destaca el bon moment ofensiu de l'equip "l'inici de temporada va ser complicat però ara estem en un bon moment de joc ofensiu i seguim treballant aquests conceptes per a mantenir la dinàmica de joc i de resultats que portàvem fins ara. Lluitarem fins al final"

Francisco no ha volgut entrar en polèmiques arbitrals "desconec qui ens arbitra demà. Nosaltres, com sempre, col·laborarem perquè l'àrbitre tingui un bon partit demà."

L'entrenador considera que era necessari fer un pas endavant en el joc de l'equip "era el moment d'arriscar una mica més en fase defensiva per obtenir rèdits en atac. L'equip treballa les dues fases i volem ser equilibrats però l'objectiu segueix sent marcar un gol més que el rival."

Després del bon rendiment que està oferint el juvenil Arnau, que va debutar contra l'Albacete amb només 17 anys, Francisco assegura que "no miro el DNI, trio els millors per a cada partit. L'Arnau porta tota la temporada entrenant amb nosaltres i el considero un més. Conforme anem recuperant efectius tindrem encara més competència i això farà pujar el nivell."

També destaca la millora en el rendiment de Yan Couto "no havia jugat mai a Europa, és normal que hagués de passar per un procés d'adaptació. Ara està a un bon nivell, gaudeix jugant i això es nota. També li passa a altres joves, adaptar-se a Segona no és fàcil".