Francisco comunica que no seguirá en el Girona

El entrenador del Girona Francisco ha anunciado que no continuará en el banquillo del club catalán después que se escapara el ascenso a Primera en el último partido contra el Rayo.

El técnico y el club han firmado un comunicado conjunto que han colgado en las redes sociales y en el que Francisco asegura que "ha llegado el momento de separar nuestros caminos".

"Ara ha arribat l'hora de separar els nostres camins. I no és gens senzill perquè tanquem una gran història que ens ha unit per sempre. És per això que volem fer aquest comiat plegats"



GRÀCIES FRANCISCO!

GRÀCIES GIRONA! #GironaFCpic.twitter.com/nu0W5NqqqC