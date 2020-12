Francisco: "He de pensar en Tenerife"

L'entrenador del Girona Francisco ha valorat el duel de Copa del Rei que afrontarà el seu equip aquest dijous contra la Gimnástica Segoviana "és un partit diferent, en format eliminatòria, amb un equip molt ben treballat, amb bons jugadors que porta nou victòries seguides. Haurem de posar tot per la nostra part per passar l'eliminatòria".

Francisco ha reconegut que farà rotacions "lógicament farem servir els jugadors que estan tenint mnys minuts a la lliga, però no ho considero una oportunitat perquè tots són jugadors importants per nosaltres. No m'han de demostrar res".

El tècnic del Girona assegura que el condiciona el próxim partit de lliga "he de pensar en Tenerife perquè anem molts justos en algunes posicions. Per exemple, Enric Franquesa és l'únic lateral esquerrà que pot jugar dilluns. Posarem un equip competitiu per passar l'eliminatòria".

Francisco ha destacat la bona marxa de l'equip castellà a la seva lliga, al grup vuitè de Tercera Divisió "la Segoviana té 27 punts de 27 possibles. Això diu molt de l'equip al que ens enfrontarem demà".

Malgrat que l'objectiu prioritari de la temporada és l'ascens, el tècnic andalús assegura que "viatgem a Segovia amb jugadors molt preparats i amb ganes de superar l'eliminatòria".

L'entrenador del Girona celebra que els partits de Copa es puguin jugar amb públic, amb aformanet limitat "és fantàstic, és el què han permès les autoritats sanitàries. Ara ens toca com a visitants, però tant de bó poguem disfrutar aviat amb els nostres aficionats".

Aquest matí, Francisco ha donat la llista de convocats per afrontar aquest duel de la ronda de 1/32 de final de la Copa del Rei.