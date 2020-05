Francesc Cos: "Volver de esta manera precipitada aumenta el riesgo de lesión"

�� Aquí pots escoltar el programa d'avui amb @joanbatllori i tot l'equip



Francesc Cos, ex preparador físico del FC Barcelona y fisioterapeuta de referencia mundial, ha explicado en Esports COPE que el retorno del fútbol en España es precipitado por el riesgo de lesiones que comportará "en dos meses parados, se produce una desadaptación muy grande. Volver en cinco semanas es un periodo de preparación muy mínimo. Los tejidos que tienen mucho colágeno, como los tendones, necesitan más tiempo. Lo ideal sería de seis a ocho semanas, tal como hemos publicado en un informe de la Universidad de Barcelona. Volver de esta manera precipitada aumenta el riesgo de lesión".

Francesc Cos, que trabajó 16 años en el Barça con jugadores como Messi, Xavi, Iniesta o Piqué, explica que los profesionales "son los primeros preocupados con esta situación porque saben que deberán enfrentarse al estrés psicológico y también al estrés físico. El propio Piqué pidió diez días más. Ellos están pensando que van a sufrir".

Cos, que dejó el Barça en 2018 y se fue a trabajar en el New York City de Domènech Torrent, cree que hay peligros añadidos como la presión "a estas alturas de la competición, todo el mundo se juega mucho, no serán partidos amistosos". Explica que los preparadores de los equipos deberán "ser más cuidadosos con las cargas. En un jugador que está en forma, lo que le mantiene en forma es la intensidad, pero vieniendo de un parón tan largo no se puede aplicar intensidad, primero toca hacer algo de volumen".

Francesc Cos, que da por finalizada su etapa de Director de salud y rendimiento en el New York City Football Club y espera embarcarse en algún otro proyecto internacional, considera que la posibilidad de hacer cinco cambios, permitirá dosificar a algún jugador y evitar el problema de la fatiga muscular.