És un fracàs l'eliminació del Barça a l'Europa League?

L'eliminació del Barça a setzens de final de l'Europa League, caient derrotat pel Manchester United a Old Trafford per 2 a 1, deixa sensacions contradictòries a Barcelona. Hem demanat les seves opinions a firmes reconegudes de la premsa catalana com Ferran Correas (Sport), Juan Bautista Martínez (La Vanguardia) i Gabi Sans (Mundo Deportivo).

Fracàs o decepció

Alguns consideren que s'ha de valorar la millora de l'equip que va ser capaç de competir a un escenari complicat com Old Trafford després de molts anys de desastres europeus, mentres que d'altres ho consideren com un fracàs perquè el club ha fet una gran inversió per obtenir millors resultats fora d'Espanya i aquesta temporada ha tornat a quedar fora de la Champions i també de la segona competició continental.

Més fitxatges

Coincideixen que aquest any es pot guanyar la Lliga i la Copa, però que la plantilla necessita reforços i s'haurà de fer un bona gestió al mercat d'estiu per afrontar un nou any amb més garanties.

El Barça juga aquest diumenge contra l'Almería a l'Estadi Juegos del Mediterráneo (18:30 hores). El conjunt blaugrana s'haurà de refer de l'eliminació europea per defensar el liderat a LaLiga, amb 8 punts d'avantatge contra el Real Madrid, que juga dissabte el derbi madrileny contra l'Atleti al Bernabéu. L'equip de Rubi arriba al partit fregant la zona de descens i després de caure golejat a Montilivi per 6 a 2 la passada jornada.