"Hi ha fórmules per portar Mbappé al Barça"

El 'Debat Esports COPE' arriba com tots els dijous amb la parella Dani Senabre i Junior Minguella. El periodista que més ha defensat a Dembélé, reconeix que "si em dones a triar entre Dembélé i Mbappé, em quedo amb Mbappé".

Junior Minguella ha estat protagonista aquesta setmana a les xarxes perquè va publicar una conversa de whatsapp amb el directiu del Barça Javier Bordas on es demostrava que els responsables del club no van voler fitxar Mbappé l'any 2017. Junior explica que va publicar aquesta conversa privada perquè "se'm va escalfar la mà de sentir parlant malament de la família Minguella".

Junior explica com van ser les negociacions en aquell estiu de 2017. L'agent de jugadors afegeix que "si hagués estat per Javier Bordas, potser Mbappé hagués estat aquí i haguéssim guanyat un parell de Champions".

L'agent de jugadors, des del seu coneixement del mercat, fa una afirmació sorprenent "jo li diria als candidats, que es dediquin a portar Mbappé al club. Sí que es pot, hi ha fórmules, el meu pare amb la candidatura (de Rousaud) tenia la fórmula per portar Haaland. Amb Mbappé seria més fàcil econòmicament, el més complicat és explicar-li que hi ha un canvi de cicle i aquí tindrà un projecte guanyador".

Junior explica que fora de Catalunya no entenen perquè s'ataca a Josep Maria Minguella en alguns cercles culés "en algunes de les reunions que vem tenir a Madrid, la gent del Real Madrid li diuen al meu pare que no entenen com se'l tracta a Catalunya. "Si aquí nos traes los jugadores que has llevado allí, te hacemos un monumento". Aquí ha de sentir que el meu pare és un pesetero", afegeix el fill de l'exrepresentant de jugadors.

Dani Senabre considera que si el PSG "és intel·ligent es centrarà en renovar Mbappé" per davant de buscar el fitxatge de Messi, però considera que el francés acabarà marxant de París, potser en un any.

Junior Minguella assegura que "em consta" que el PSG ha intentant vendre Mbappé el próxim estiu i ha demanat 200 milions, però també que el PSG intenta renovar el jugador amb una clàusula de rescissió molt alta, tot i que a França no existeixen les clàusules. L'agent creu que el PSG si pot intentarà fer una davantera amb Messi, Mbappé i Neymar "a través de Catar Airways o Catar Turismo si cal".