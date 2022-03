"Ferran Torres aporta moltíssim a l'equip"

L'entrenador Jordi Gonzalvo analitza a Esports COPE el bon moment de l'equip de Xavi Hernández després de sumar la quarta victòria consecutiva aquest diumenge a Elx.

El tècnic destaca que "el Barça està creant ocasions perquè té fons d'armari i gent que resol, però encara falta arrodonir". Considera Gonzalvo que "falta una mica d'equilibri emocional per portar la pilota a camp contrari".

Asegura que l'equip encara té problemes en defensa, però ho soluciona amb els canvis "sap que pateix al darrera, però que posant gent davant pot arrodonir el resultat. Gent com Adama, que genera perill"

Gonzalvo no està preocupat amb la falta de punteria de Ferran Torres "li falta la finalització, però es mou moltíssim. Falla perquè està allà i ho fa perquè sap moure's. Ahir de mitjapunta ho va fer de meravella. Li falta una mica la serenor, però aporta moltíssim a l'equip".

El míster comenta els partits del Barça B a la televisió catalana i critica Sergi Barjuan després que el tècnic del filial va donar un toc d'atenció als seus jugadors "s'ha de posar la granota de treball també ell, en mecanismes que no funcionen a l'equip. Jo veiq un equip una mica despistat, jugadors que no estan convençuts del que fan o que no acaben de determinar la seva capacitat tècnica i col·lectiva".