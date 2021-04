Fernando Morientes en Esports COPE: "El empate le vendrá mejor al Barça que al Madrid"

El ex del Real Madrid y del Liverpool Fernando Morientes ha analizado en Esports COPE cómo se presenta el Clásico del próximo sábado en Valdebebas.

Morientes considera que el Barça llega menos necesitado "sería un buen resultado para el Barça salir del Clásico por delante del Real Madrid. Va a salir a por los tres puntos, pero según como se dé el partido, el empate le vendrá mejor al Barça que al Real Madrid". Aunque añade que "este tipo de equipos, si salen a empatar, acaban perdiendo".

Morientes celebra el buen partido del Madrid este martes "aquí en Madrid se está todavía de celebración, pero no hay tiempo porque el Clásico viene muy rápido y después también la vuelta de champions. Va a ser una semanita intensa".

El exdelantero blanco considera que el equipo de Zidane hizo un encuentro completo "fue una combinación de los aspectos defensivos y ofensivos y cuando el Madrid está bien en los dos aspectos, se nota. Lo hizo muy bien y además le metió el miedo en el cuerpo a la defensa del Liverpool. Vi un centro del campo muy comprometido y una defensa nueva y además con acierto arriba".

Y se centra en dos figuras "por destacar algunos, Vinicius por los goles y también Kross, porque cuando un jugador del talento se encuentra que no le presionan y tiene tiempo para pensar, empieza a lucir de una manera espectacular"

Morientes considera que el once del Madrid en el Clásico no diferirá demasiado "las sensaciones del partido han sido muy positivas. No sé si van a tener tiempo para entrenar y recuperar, pero si están bien, me atrevería a decir que van a cambiar muy poquito o prácticamente nada. Depende de cómo se gestione el cansancio cada uno".

Añade que el día menos de descanso puede pesar "el cansancio físico juega en contra del Madrid, pero anímicamente el equipo está satisfecho. Si todo va normal estará en semis de Champions y eso para afrontar un Clásico es importante. Y además tiene fondo de armario por si se le cae algún jugador en la segunda parte. Los entrenadores tienen que tomar decisiones durante los encuentros y eso es lo que marca el devenir de este tipo de partido".

Respecto a los posibles cambios que pueda haber en el once del Barça, Morientes explica que "igual Koeman va a tener más tiempo para darle vueltas y pensar. Yo tuve a Koeman en el Valencia y hacía entrenamientos tácticos probando dos posibilidades. Él tiene esa posibilidad durante la semana de ir probando, pero creo que está bastante claro lo que quiere y lo que le está dando rendimiento en los últimos tiempos". Y añade que "prefiero ver a De Jong más incrustado en la defensa porque me gusta más en su versión atacante".