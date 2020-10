Fernando Morientes en Esports COPE: "Si Griezmann está como en los últimos partidos, que juegue el Clásico"

El exjugador del Real Madrid Fernando Morientes ha confesado en Esports COPE que "si Griezmann está como en los últimos partidos, no me importaría que jugase el Clásico". Morientes añade que "tratándose de estos jugadores que son campeones del mundo sabes que en algún momento va a volver".

El comentarista COPE añade que "son partidos totalmente diferentes, como un paréntesis en la temporada. Para el Madrid, sabiendo que tienes un equipo delante que te puede ganar en posesión, el equipo intentará presionar de otra manera".

El exdelantero considera "creo que viven una situación similar los dos equipos, con problemas. El Barça adaptándose a la nueva temporada, con nuevo entrenador y jugadores jóvenes. El entrenador debe coger el estandarte y decir "el equipo juega a lo que yo quiero"".

Morientes cree que el factor de campo vacío favorecerá al Madrid "es un condicionante muy importante para este tipo de partidos. Es un punto a favor para el Real Madrid porque el ambiente del Camp Nou hace que el equipo contrario se empequeñezca un poco. Este tipo de partidos sin público no es lo mismo".

Fernando Morientes ha analizado la situación del equipo de Zinedine Zidane después de las derrotas frente al Shakhtar y el Cádiz "en muchas partes del partido se ve dominado y eso se traduce en goles y en incertidumbre. Y después ofensivamente, que es una de las cualidades de este equipo, cuesta encontrar caminos de llegada. Es cierto que estamos a principio de temporada pero equipos como Barça y Madrid necesitan soluciones instantáneas. El equipo necesita un cambio interesante".

Su análisis continúa "el equipo ha perdido la solidez defensiva que antes le permitía ganar los partidos. El equipo de Zidane está totalmente estudiado y los rivales intentan incidir sobre sus debilidades".

Sobre el futuro del entrenador blanco "no hay un once ideal, Zidane cree que tiene 23 o 24 jugadores y los quiere utilizar a todos para que se sientan partícipes. Cuando las cosas no salen bien, el entrenador está en entredicho".

