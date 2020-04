El Femení Sant Adrià pendiente de subir a la Liga Femenina Endesa

Barcelona, 28 abr (EFE).- La decisión de la Federación Española de Baloncesto (después de reunirse con los clubes) de dar por terminada la Liga Femenina Endesa sin descensos y de permitir dos ascensos ha dejado en una situación favorable al Femení Sant Adrià para ocupar una de las plazas.

En el momento en el que se paró la competición, a falta de cinco jornadas, iba líder del grupo B de la Liga Femenina 2.

Pero la Federación aún no se ha manifestado respecto cómo lo hará para decidir los dos equipos que ascenderán. "A mí me han comentado la posibilidad de hacer una fase de ascenso. Mi respuesta fue que era inviable porque no sabemos si podremos entrenar, si tendremos instalaciones o si podrán jugar las extranjeras que están pasando el confinamiento fuera. Estaría muy desvirtuada", dijo a EFE Pepe Aneas, el presidente del Femení Sant Adrià.

En principio, la idea de la Federación es que suban los primeros de cada grupo. Si así fuese, lo harían el Movistar Estudiantes, líder indiscutible en el grupo A, y el Femení Sant Adrià. Pero el Spar Gran Canaria, tercer clasificado en el grupo B a una victoria de las catalanas, ya se ha quejado porque en el momento del parón había disputado un partido menos.

"La Federación ayer dijo en el comunicado que en la reunión con los clubes se tomaron las decisiones por unanimidad y no fue así", asegura Aneas. "Hubo bastantes clubes que salieron cabreados".

Sea como sea, en caso de ascenso deportivo el Femení Sant Adrià no despejaría todos los interrogantes que ahora mismo tiene sobre la mesa. "El problema es que la crisis del coronavirus tendrá muchas consecuencias para todos. Si ya sufrimos para recibir las subvenciones que nos tocaban durante las dos temporadas que estuvimos en la máxima categoría, y aún nos deben dinero de esa etapa, ahora el asunto aún estará más complicado", opina Aneas.

"Evidentemente se recortarán gastos públicos no esenciales y el apoyo privado también bajará. Los equipos verán mermados notablemente sus presupuestos", añade.

Pero el Femení Sant Adrià luchará para poder permitirse económicamente el regreso a la máxima categoría del baloncesto español después del descenso de la temporada pasada. "Si nos dicen que hemos subido haremos la ronda de contactos pertinente para buscar la financiación oportuna", asegura el presidente.

De momento, el club catalán está construyendo un equipo de la casa para la Liga Femenina 2, la misma fórmula que les llevó a lograr el ascenso en el 2017. "Este año contamos con la generación del 2002, que es muy potente. Como mucho iríamos al mercado para fichar a dos jugadoras extranjeras". EFE