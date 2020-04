Félix González (Força Lleida): "Les dues places d'ascens no s'haurien de perdre"

El Força Lleida va fer la seva proposta a la reunió telemàtica que es va fer entre la Fedración Española de Baloncesto i ela 18 clubs de la LEB Or. Les converses busquen un acord majoritari per acabar la present temporada a la segona competició nacional, suspesa des del passat 13 de març per la pandèmia del coronavirus i la idea majoritària és donar per acabada la Lliga.

No obstant això, el club català, representat a la reunió pel seu president, Félix González, va advocar per la suspensió definitiva de la competició per a tots aquells equips que no estiguin implicats directament en la lluita per l’ascens i que no hi hagués descensos, una fórmula força similar a la que ha proposat l’ACB. El Força Lleida es trobava quinzè classificat, només un punt per sobre del descens.

Però respecte als clubs que es juguen l'ascens a la Lliga ACB, el primer classificat puja directament i la segona plaça se la jugarien entre el segon i el novè classificat, el Força Lleida proposa jugar un playoff a doble volta o a partit únic, si cal en una concentració, no abans del mes de juliol, i donant, dues setmanes als equips per poder entrenar-se. Si les autoritats competents i la situació ho permetessin, els partits podrien ser amb públic, encara que el més probable és que fossin a porta tancada.

En declaracions a Esports COPE, el president asegura que “les dues places d'ascens no s'haurien de perdre. Demanem que es prengui una decisió abans de final de mes. Nosaltres apostaríem per jugar una fase d'ascens i que la resta de la lliga es donés per finalitzada".

El fet que no hi hagués descensos provocaria que la Lliga 2020-2021 tingués 21 equips, sempre que de LEB Plata ascendissin els tres equips previstos en les bases de competició. Això comportaria un increment de les despeses, tant en desplaçaments com en arbitratges i sous. La d’ahir va ser la primera reunió telemàtica que van mantenir els clubs de la LEB Or amb la Federació Espanyola, la qual té previst enviar aquesta mateixa setmana una enquesta a tots perquè es pronunciïn sobre la fórmula més idònia per poder resoldre la temporada, amb la intenció que en la reunió de dilluns vinent es pugui arribar a un acord definitiu.

El Força Lleida fa seguiment del seus jugadors de base durant aquest confinament amb entretinguts vídeos que demostren com els més petits segueixen practicant l'esport que més els agrada de forma molt imaginativa.