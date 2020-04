La Federació Catalana de Pàdel fa donació de fruita fresca a l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona

La Federació Catalana de Pàdel (FCdP) s’ha sumat a la magnífica iniciativa de la companyia Refruiting de solidaritzar-se amb el personal sanitari que dia rere dia està a primera línia lluitant contra el coronavirus.

Les cistelles de fruita de Refruiting previstes per consumir a les oficines de la Federació Catalana de Pàdel i que fomenten un hàbit nutricional i saludable entre els seus empleats, s’han donat de forma solidària a l’Hospital Sagrat Cor de Barcelona.

El president de la FCdP, Pere Hernàndez, ha explicat que «la tasca que està portant a terme el personal sanitari al nostre país és indescriptible. És per això que hem volgut contribuir amb el nostre granet de sorra i de la mà de Refruiting a seguir donant força als professionals dels hospitals», el màxim responsable del pàdel català ha afegit que «ara mateix les nostres oficines estan tancades des del moment que es va decretar l’estat d’alarma i quan Refruiting ens ho va proposar ens va semblar una idea excel·lent i els vull felicitar».

En aquestes setmanes de crisi sanitària provocada pel Covid-19, Refruiting ha impulsat la donació d'un total de 11 tones de fruita per a 20 hospitals de Barcelona i Madrid. Felipe Ojeda, CEO de Refruiting assegura que «la resposta de la Federació Catalana és d’aplaudir ja que es va sumar al minut de realitzar-los la proposta. A més quan la fruita arriba als hospitals la gent ens pregunta qui ho fa arribar i és una manera de donar visibilitat a la solidaritat»

Les donacions de les empreses estan servint també per a proveir a 213 famílies i persones grans necessitades a través de la Creu Roja i Càritas. Refruiting ha llançat una plataforma mitjançant la qual poden fer-se donacions a nivell particular. Cada euro aportat servirà per donar 3 peces de fruita a hospitals. De moment s’han recaptat més de 27.800 €.

Enllaç web de donació: www.contraelcoronavirus.org/vitaminascontracovid19

Sobre Refruiting

Refruiting és una startup barcelonina nascuda l’any 2016 i que té el com a missió fomentar els hàbits saludables en el lloc de treball per a millorar la qualitat de vida dels treballadors. El seu objectiu és aportar un clima laboral més agradable, una major motivació i compromís per part de l'equip i, com a conseqüència, un augment de la seva productivitat.

El model de negoci de Refruiting es basa a implantar córners saludables a les empreses, on l'empleat pot gaudir d'una peça de fruita, un suc de taronja a l'instant, un cafè en gra recentment mòlt o un grapat de frutis secs naturals.