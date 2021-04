Fede Vico en Esports COPE: "Yo creo en la meritocracia y en un Granada-Manchester"

El Granada se presentará en el Camp Nou este jueves con la esperanza de volver a ponerle las cosas difíciles al Barça, igual que en años anteriores. Aunque esta temporada el Granada no ha podido contra los de Koeman, cayendo goleados por 0 a 4 en enero y días después eliminados de la Copa con remontada de los azulgrana.

Este martes ha pasado por Esports COPE el jugador del Granada Fede Vico que ha reflexionado sobre la polémica Superliga "yo creo en la meritocracia, yo creo en un Granada-Manchester como esta temporada. Creo que LaLiga debe importar, aunque también entiendo que los clubs tengan necesidades económicas, no tenemos toda la información".

Fede Vico no tiene muy claro si el Barça es el principal favorito para ganar esta liga "no sé qué va a pasar. LaLiga está muy bonita y espero que si el Barça la gana, que no sea por nuestro partido del jueves. El equipo está muy bien, está jugando muy bien. Casi los eliminamos en la Copa del Rey haciendo uno de los mejores partidos de la temporada, pero nos remontaron".

Fede Vico no cree que el equipo de Koeman tenga una presión especial por el hecho de poder situarse líder en solitario si gana este jueves en el camp Nou "todos los partidos del Barça y el Madrid los juegan con presión y esa gente están acostumbrados. Nosotros a nuestro partido, se lo hemos puesto difícil en las dos últimas temporadas y vamos a por todas, a sumar de tres en tres y engancharnos arriba".

Respecto a la posibilidad de jugar con público las cuatro últimas jornadas, el jugador del Granada asegura que "ojalá se haga. No sé si es posible. Vi que en la final de Inglaterra hubo 8.000 espectadores y a ver si Sanidad nos lo permite".