"Esto del voto de censura es un auténtico desastre para el Barça"

El 'Debat Esports COPE' d'aquest dimarts ha estat molt calent amb Emilio Pérez de Rozas qüestionant el vot de censura que tira endavant al Barça. Com explica Joan Batllori, alguns aspirants a la presidència del club com Toni Freixa o Agustí Benedito també va posar en dubte que aquest fos el moment adequat per plantejar una mesura com aquesta.

Amb la parella habitual dels dimarts, l'Emilio i el Tomás Guasch, i la participació habitual de Manuel Oliveros, analitzem la gestió que ha fet el Barça en el mercat de fitxatges que ha tancat aquest dilluns. Discussió oberta sobre si calien els fitxatges de Èric García i Memphis Depay o si la plantilla queda descompensada, especialment en la posició del central.

Tomás considera que el "Barça vende jugadores porque no los puede pagar" i Emilio no vol valorar si la plantilla queda empitjorada però creu "que los entrenadores piden por pedir" y que "el tema de los centrales es para meter en la cárcel a la dirección técnica, pero no ayer, sino en los últimos cinco años. De todas formas, el Barça está como está por las lesiones de Umtiti", a més afegeix que "luego siempre juegan los mismos, Lenglet y Piqué".

Cada dia, de dilluns a divendres, pots escoltar el 'Debat Esports COPE' amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i els millors tertulians de la Cadena COPE analitzant l'actualitat blaugrana amb una perspectiva pròpia i diferent. Comptem totes les setmanes amb Poli Rincón, Josep Maria Minguella, Tomás Guasch, Emilio Pérez de Rozas, Jacinto Vicente, Miguel Rico, Junior Minguella, Dani Senabre, Petón i Toni Freixa.

Ens pots escoltar a les emissores de COPE Catalunya i Andorra i també a les aplicacions mòbils i lloc web de COPE.