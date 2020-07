Esteve Calzada a Esports COPE: "La marca del fútbol español no quedará tocada por el coronavirus"

El presidente del Centre d'Esports Sabadell Esteve Calzada ha atendido a Esports COPE tras el ascenso del equipo a Segunda en pleno trabajo para consolidar los cimientos del equipo en el fútbol profesional. Calzada es un reconocido experto en marketing deportivo y considera que el coronavirus no supondrá un gran perjuicio para la imagen nuestro fútbol "la marca de LaLiga no pierde fuerza. Esto quedará como una anécdota. Lo que habrá que solucionar es la Segunda División. En Primera están muy claros los protocolos, pero en Segunda pasó lo que pasó en la última jornada. Creo que cuando esté solucionado este tema, no tiene por qué afectar a la imagen del fútbol español".

Esteve Calzada espera estas soluciones para la Segunda División y es partidario de no ampliar la competición "cuantos menos equipos seamos mejor para todos. Nosotros confiamos que será una liga de 22, si se decide otra cosa acataremos porque está fuera de nuestro ámbito de decisión".

El presidente del CE Sabadell explica que el presupuesto del club debería triplicarse para afrontar el reto de la permanencia en el fútbol profesional "el presupuesto normalmente se debería triplicar. Estábamos en dos millones de euros la temporada pasada pero estamos trabajando con LaLiga. Pendientes de saber qué cifras nos adjudica y qué inversiones necesitamos a nivel de instalaciones, que también estamos hablando con el Ayuntamiento. Será de los presupuestos más bajos de la categoría y tendremos que acertar en las decidiones con Antonio y José Manzaneda, el director deportivo, y los contactos que tenemos en el fútbol. El objetivo será mantenerse".

Esteve Calzada habla de cómo se fraguó el ascenso de un Sabadell que la temporada anterior se salvo del descenso a Tercera en la última jornada con el acierto del fichaje de Antonio Hidalgo como técnico "el objetivo del ascenso es el que nos marcamos hace tres. La figura de Antonio Hidalgo llegó de la mano de Axel Torres, consejero y buen amigo, y de Juvenal, que ahora es el segundo entrenador. Pensamos que necesitábamos a alguien con capacidad de liderazgo y conocedor del club. Antonio tenía poca experiencia como entrenador, pero máximo liderazgo y máximo conocimiento del club. En aquel momento no pensamos que nos llevaría tan lejos, pero teníamos claro que era la persona adecuada para reconducir la situación. La siguiente temporada ya pudimos trabajar bien y tanto es así, que a mitad de temporada ya le ofrecimos renovar por dos años más pasase lo que pasase". Y añade "tiene contrato con nosotros y esperamos que no nos lo quiten. Creo que está contento con nosotros y no creo que sea una posibilidad".

En cuanto a la confección de la plantilla para afrontar la temporada en Segunda "creo que mantendremos una buena parte del bloque que nos ha hecho subir y a partir de ahí deberemos reforzarnos bien. Si no somos capaces de consolidarnos, el esfuerzo titánico no habrá servido de nada".

Calzada no descarta que puedan llegar jugadores cedidos del Barça o de otros clubes con los que mantienen buenas relaciones "somos una buena alternativa para jugadores que quieren crecer y que tengan calidad. Por la buena ubicación de la ciudad, porque somos un club histórico y porque planteamos una idea de fútbol novedosa. Apostamos por el fútbol combinativo y si hay un jugador del Barça que nos interese, iremos a verle. El jugador que venga tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente".

El presidente asegura que la respuesta de los aficionados está siendo buena y que también la espera por parte de las instituciones y patrocinadores "hay mucho interés en hacerse socio. La oportunidad para hacer crecer la masa social es grande. El año pasado éramos 3.453 socios y confiamos muy pronto salir con la nueva campaña de socios. Necesitamos fidelizar tanto masa social, como patrocinadores e instituciones para maximizar el presupuesto y mantenernos el máximo tiempo posible en la categoría".