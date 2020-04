"Estem considerant des de disputar el GP de Catalunya a porta tancada fins a fer-ho al 2021"

El director del Circuit de Catalunya Joan Fontserè ha atès Esports COPE després de l'ajornament oficial del GP de Catalunya de motociclisme aquest dimarts. La cinquena cursa del mundial, que havia de celebrar-se el 7 de juny a Montmeló, de moment no té data perquè tampoc està clar quin serà el futur del campionat.

Fontserè explica que ja esperaven l'ajornament oficial confirmat per Dorna i per la FIM (Federació Internacional de Motociclisme) "no ens ha sorprès perquè ja portàvem molts dies treballant amb Dorna i la FIM".

El director del Circuit no pot donar cap pista sobre una possible data per aquesta prova que havia de ser la cinquena de l'any després que no es va poder iniciar la competició al Qatar el 8 de març per l'esclat de la crisi del coronavirus "avui per avui no hi ha cap previsió sobre l'inici de la temporada a Moto GP i molt menys de quin seria l'encaix del Gran Premi de Catalunya en el nou calendari".

Joan Fonteserè explica que estan contemplant totes les possibilitats per celebrar la cursa "les opcions que s'estan considerant a data d'avui són totes: poder fer-lo en una data a porta tancada, com també poder passar-ho a una data posterior l'any 2021. Avui per avui és tot molt incert i no sabem fins quan pot durar aquesta situació".

De fet, aquest dimarts el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, en una entrevista al diari Marca ha contemplat per primera vegada la opció que el Mundial de 2020 es disputi l'any vinent.