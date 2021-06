A l'Esports COPE d'avui parlem de la lesió d'Ousmane Dembélé, que ha dit adéu a l'Eurocopa i podria acomiadar-se del futbol els propers 4 mesos. A més, a l'Espanyol molt pendents de la renovació de Javi Puado. Al Girona busquen substitut a Francisco, després de caure per segon any consecutiu a la final del play-off. Escoltem al directiu responsable del Barça de Basket, Josep Cubells. Per últim, els d'Andreu Plaza amb el compte enrere per la final del títol de Lliga del fútbol sala.