Primer Esports COPE d’edició Eurocopa i on en deu minuts Joan Batllori i tot l’equip us hem explicat: la 10ª Champions del Barça d’handbol i el comiat de Xavier Pascual; parlem d’hockey amb el Juan Arias; Leo Messi debuta aquesta matinada a la Copa América, seguim pendents a Barcelona de Mempnhis Depay, un fitxatge que al club confien en fer-lo aquesta setmana. A més, el Girona té a tocar tornar a Primera Divisió i el Barça de basket fa una passa endavant per guanyar l’ACB amb l’1 a 0 al play-off.