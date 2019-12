Espanyol, Girona, Badalona i Nàstic pendents del sorteig de Copa del Rei a les 13.00

El sorteig de segona ronda de la Copa del Rei que es disputa aquest migdia (13.00) a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas decidirà els rivals dels quatre equips catalans classificats: Espanyol, Girona, Badalona i Nàstic. En aquest sorteig entren ja la majoria d'equips de Primera, excepte els quatre que disputen la Supercopa: Barça, Madrid, Atlético de Madrid i València. El condicionant del sorteig és que cap equip de Primera ni de Segona es pot enfrontar amb un de la seva mateixa categoria. Aquesta segona ronda on participen 56 equips es disputarà el 12 de gener i els vencedors disputaran els setzens de final on ja estaran també els quatre equips exents en les primeres rondes.

2ª eliminatoria Copa del Rey (12 enero)



BOMBO 1: 28 equipos (15 Primera y 13 Segunda)



BOMBO 2: 28 equipos (20 Segunda B y 8 Tercera)



*Es fácil: los del bombo 1 se emparejan con los del 2



*Sorteo MAÑANA a la 13 (habrá 2 bolas X por los 2 partidos aplazados con equipos de 2B) — Isaac Fouto (@isaacfouto) December 19, 2019

El RCD Espanyol va eliminar el Lleida Esportiu aquest dijous per 0-2 amb doblet de Wu Lei.

El Nàstic va superar l'Olot a la pròrroga al Nou Estadi (3-1) amd dos gols del camerunés Amang.

El Badalona va superar un equip de categoria superior, l'Oviedo, vencent per 3-1.

El Girona va guanyar el Linares de Tercera Divisió per 1-2 amb doblet de Marc Gual.

Hi ha dues eliminatòries que no s'han pogut resoldre per les inclemències climatològiques: Pontevedra-Ibiza i Mérida-La Nucía.