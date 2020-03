El Espanyol considera que no podrá competir en las mismas condiciones que otros clubes

El RCD Espanyol ha sido uno de los clubes de la Liga duramente golpeado por el coronavirus. Ya ha comunicado que tiene seis infectados entre su plantilla y staff. Según ha podido saber Esports COPE, la mayoría de afectados son jugadores y el club se encuentra en un estado de preocupación máxima porque podrían darse más casos, ya que no todos los integrantes del equipo se sometieron a la prueba, sólo lo hicieron las personas que estaban con síntomas. Se desconoce los nombres de los positivos y el club no piensa hacerlos públicos si los jugadores no lo quieren.

El equipo está además convencido de que no deben disputar ni un partido más esta temporada porque la sensación que cunde en el seno de la plantilla es que de esta manera no podrán competir en igualdad de condiciones con otros equipos menos afectados. El Espanyol es colista de Primera División y había experimentado cierta mejora con la llegada de Abelardo y Raúl de Tomás, pero ahora sus aspiraciones de salvar la categoría se ven mucho más lejos después de este golpe a la plantilla. Por eso, jugadores y técnicos esperan que no se jueguen las últimas jornadas de la Liga.

El Espanyol quiso aprovechar el parón de la competición para realizar un stage en su lugar habitual de concentración en Torremirona, provincia de Girona. Los jugadores y técnicos se desplazaron allí el pasado jueves 12 de marzo, pero suspendieron en stage el mismo día que empezaba ante el empeoramiento de la crisis sanitaria.

Este martes, el club hacía un comunicado oficial explicando la lamentable noticia "esta tarde se ha confirmado que 6 miembros de entre la primera plantilla y el staff técnico del RCD Espanyol de Barcelona han dado positivo en las pruebas del COVID-19 efectuadas en las últimas horas.Todos se encuentran con síntomas leves y están cumpliendo con las recomendaciones médicas".