“Ens prenen el pèl. Si Torra i companyia ordenen apretar la cosa es complicarà”

Tomàs Guasch considera que els incidents que es puguin produir al clàssic del 18 de desembre dependran de les intencions dels manifestants convocats al voltant del Camp Nou a partir de les 16.00 de la tarda per Tsunami Democràtic, que podrien ser 18.000 persones “depén de les ordres que rebin. Si Torra i companyia ordenen apretar, la cosa es complicarà i si només es tracta de manifestar-se i cridar, no passarà res. Al Real Madrid ja li han dit que estigui a l'hotel Princesa Sofia que està més aprop. Crec que ens prenen el pèl”.

Joaquim Luna destaca que els clubs no vulguin fer proclames polítiques “ho veig com un matx de boxa arreglat. Tsunami intentarà treure pit, però veuen que se'ls hi pot girar en contra. No tinc cap dubte que el partit es jugarà i celebro que cap dels dos clubs s'hagin avingut a manifestacions polítiques. No cal convertir els estadis en mítings polítics”

El cap d'esports de Cope Catalunya i Andorra Manuel Oliveros espera que no hi hagi cap incident “hi haurà incomoditats per la gent que vulgui anar i la gent que anem a treballar, però no passarà res”.

Els tertulians també han analitzat la jornada de Champions on el Barça juga al camp de l'Inter i les possibilitats que el conjunt blaugrana pugui fitxar el davanter argentí Lautaro Martínez per substituir Luis Suárez.

