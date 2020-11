Enfrentados por la rebaja salarial en el FC Barcelona

Este martes vuelven a sentarse a la mesa de negociación los trabajadores del FC Barcelona y los responsables de la Comisión Gestora presidida por Carles Tusquets. No se espera que lleguen a un acuerdo en las jornadas previstas para martes y miércoles porque las posturas están muy distanciadas.

Según informa Víctor Navarro "la plantilla del Barça considera excesivo que el club quiera ahorrarse 190 millones de euros de sus nóminas". Además, consideran que se están produciendo discriminaciones por pretender que afecte a jugadores del filial, pero no a jugadores de las secciones como el baloncesto, que cobran salarios superiores.

Los jugadores del primer equipo que participan en la negociación insisten en que el presidente de la Comisión Gestora Carles Tusquets no tiene la legitimidad para llegar a un acuerdo de esta embergadura. Su función es la de convocar elecciones cuanto antes para que el nuevo presidente del club tome posesión y empiece a tomar decisiones importantes.

En la negociación se está intentando alcanzar un acuerdo colectivo, con el mismo porcentaje de rebaja salarial para todos los trabajadores. A partir del miércoles se buscarían los acuerdos individuales con casos específicos como el de Leo Messi, que acaba contrato el próximo verano. En cualquier caso, no se harían públicos los acuerdos.

