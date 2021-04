Emili Rousaud en Esports COPE: "A un club con los valores del Barça no le interesaba estar en la Superliga"

El exdirectivo del FC Barcelona Emili Rouseaud ha explicado en Esports COPE que la Superliga no le parece la mejor opción para solucionar los problemas económicos del club aunque sí que podría tener un sentido "no es la vía, pero sí se podía plantear como un elemento de negociación con la UEFA. Era importante especialmente para clubs que no tienen propietarios multimillonarios y han quedado en una situación compleja tras la pandemia".

El empresario no se desmarca completamente de la idea de la superliga "la razón económica la puedo entender, pero la metodología no. Queda muy mal que sea una competición de los ricos contra los pobres. A nuestro club, con los valores que tiene, no le interesa en absoluto estar en esta dicotomía".

Rouseaud confiesa cómo se gestó la decisión en el Barça de adherirse a la competición "Bartomeu nos explicaba un poco de qué iba el proyecto. El origen es una motivación económica porque el reparto que hacía la UEFA de los ingresos no revertía en los clubs que más ingresos generaban. Consideraban que los clubs pequeños tenían demasiado poder. Pero la solución se debe tomar dentro de la institución y no creando una competición paralela".

Tampoco quiere criticar que el Barça haya ido detrás de Florentino Pérez en este proyecto de Superliga "creo que es un tema de estrategia. Yo creo que al Barça le interesa renegociar los ingresos que recibe desde la UEFA. Lo ha liderado Florentino Pérez pero viendo como ha acabado, prefiero que el presidente del Barça no se haya manifestado".

Emili Rouseaud no aclara si Josep María Bartomeu tenía intención de someter esta decisión a la votación de la asamblea de socios compromisarios "cualquier decisión que puede afectar de una forma importante al club siempre ha de pasar por la asamblea de compromisarios, es una mera aplicación de los estatutos del club".