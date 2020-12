Emili Rousaud en Esports COPE: "Veo más posible que Neymar y Messi vuelvan a jugar en el Barça que en el PSG"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Emili Rousaud ha pasado por los micrófonos de Esports COPE para presentar su proyecto 'Els millors, al Barça!' (Los mejores, ¡en el Barça!), que cuenta con el apoyo de Josep Maria Minguella.

El empresario apuesta fuerte por el retorno de Neymar al FC Barcelona cuando acabe contrato con el PSG en 2022. Sobre la posibilidad de que vuelva a jugar con Messi, Rousaud asegura "es más probable que Neymar y Messi vuelvan a jugar juntos en el Barça. Neymar quiere venir al Barça por varias razones, una por la propia Liga. La fuerza de nuestra camiseta no la tiene la francesa. Los jugadores necesitan un escaparate como el Barça. La única Champions que Neymar ha ganado fue aquí y sabe lo bien que se vive en Barcelona y lo que le querían aquí".

Rousaud considera que la directiva de Bartomeu no aprovechó la marcha del brasileño para reforzar al equipo "nosotros no lo vendimos, nos ingresaron 222 millones de euros. Cuando el Real Madrid nos fichó a Milla, nosotros lo cambiamos por Guardiola. Los 222 millones de Neymar no se invirtieron de manera correcta". Y añade "por eso el punto fuerte de nuestra candidatura es el secretario técnico potente porque el dinero no se puede malgastar".

Rousaud asegura "ya tenemos al secretario técnico y tenemos un preacuerdo con él. El día que lo presentemos dirán este tío es buenísimo. No lo podemos anunciar porque está en contrato con otro club. Lo que os puedo decir es que es uno de los mejores del mundo".

Sobre la negativa de algunos socios a recuperar un jugador que ha denunciado al club, asegura que "no volverá al Barça si no retira las demandas".

Sobre la renovación de Leo Messi, Rousaud considera que puede convencer al argentino para que se quede "cuando Messi dijo se marchaba, no era por dinero, era por la falta de un proyecto deportivo. Nuestra propuesta para él no será económica, es más tendrá que ajustarse a la situación, pero sí será un proyecto deportivo para ganar la Champions en dos años".

Emili Rousaud se postula como un empresario emprendedor que sabe lo que necesita el Barça para remontar una situación complicada "yo cree desde cero una empresa que se llama Factor Energia. No hay que caer en el error de que todo se arregla recortando gastos porque haríamos un proyecto pequeño. Hay que fichar un buen secretario técnico que descubra 'Pedris'. Necesitamos traer este tipo de jugadores franquicia y se puede hacer gratis por el poder del club". Asegura que "recuperando el primer equipo, recuperamos la economía y recuperamos el club".

Rousaud ha presentado este jueves su sede en el barrio de Les Corts, cerca del Camp Nou, y asegura que "Jan Laporta no es el perfil que necesita el Barça". El precandidato lamenta no haber conseguido una candidatura de consenso por el bien del FC Barcelona.