Emili Rousaud: "Si no se controla la pandemia, las elecciones del Barça se aplazarán"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Emili Rousaud se ha mostrado contrario a la celebración de las elecciones el 24 de enero teniendo en cuenta el aumento de las cifras que está viviendo Cataluña. Otros precandidatos como Agustí Benedito o Lluís Fernández Alà también se habían manifestado en la misma línea.

Rousaud ha asegurado que el cierre municipal impuesto por la Generalitat a partir de mañana y durante 10 días dificulta mucho la recogida de firmas para alcanzar las 2.257 necesarias y que también debería aplazarse "el cierre municipal perjudica la recepción de los avales. Para mí, lo importante es que estamos limitando el derecho de nuestros socios a dar sus avales. Esta situación debería ser analizada por la junta electoral y valorar si convendría hacer algún tipo de suspensión temporal hasta que se levanten las restricciones. Si no, estamos lesionando el derecho de nuestros consocios".

El empresario asegura que "estaremos pendientes de las recomendaciones. Debe prevalecer el derecho a la salud. Si se estima que no es conveniente, habrá que aplazarlas. Hay que priorizar las cosas y lo que está en primer lugar es la salud de las personas. Todavía estamos lejos del 24 de enero, pero me da que si no se controla la pandemia, no puedan celebrarse elecciones en la fecha prevista".

El precandidato a la presidencia ha explicado también algunas de las propuestas de su proyecto. Asegura que hará un nuevo referéndum del 'Espai Barça' pero no pondrá en marcha las obras "hasta que estén ordenadas las cuentas económicas y patrimoniales".

Lo hizo en la presentación de los miembros de su junta directiva en la Reial Societat de Tennis Pompeia de Barcelona, donde también dijo que "en ningún caso" se ha "planteado que pueda haber un concurso de acreedores" y que no hará "ni una derrama a los socios, ni un aumento de las cuotas ni de los abonos".

Entre los miembros de la junta directiva de Rousaud destacan los siguientes nombres: el exrepresentante de jugadores Josep Maria Minguella, quien sería el vicepresidente deportivo; Elena Viader, economista que ejercería como tesorera; Maria Rosa Buxarrais, catedrática de la Universitat de Barcelona; y Albert Agustí, presidente de Sport Cultura Barcelona.

"Es una junta solvente, preparada y equilibrada para superar el momento más complicado de la historia del club desde una óptima económica y patrimonial", opinó el exvicepresidente institucional del FC Barcelona.

Los otros miembros son el médico y traumatólogo Miquel Llobet; los empresarios Xavier Gomis y Guillem Folch; el arquitecto Luis Alonso Calleja; Gregori Salas, el gerente de la Peña Gastronómica Barça; el abogado fiscalista Joan Pons; Álvaro Montoliu, director de comunicación de la Federación Catalana de Fútbol; y Carlos Malo, promotor inmobiliario.

De momento, la junta de Rousaud está formada por 13 miembros, por debajo de los 14 que marcan los Estatutos. El precandidato deja la puerta abierta a nuevas incorporaciones, entre las que destaca la posibilidad de contar con la exdirectiva Maria Teixidor, quien igual que Rousaud dimitió el pasado abril después del 'Barçagate'.