Els jugadors del Barça no han passat test de coronavirus i els de l'Espanyol pateixen per si hi ha més casos

Com ja sabeu, Esports COPE us acompanya aquests dies especials amb una edició de butxaca de 5 minuts a partir de les 15.25 hores per les emissores de Cope Catalunya i Andorra i les aplicacions mòbils. Amb Joan Batllori i tot l'equip treballant des de casa per portar-vos l'actualitat de l'esport a casa nostra.

Helena Condis ha explicat avui que els jugadors del Barça no han passat test de coronavirus perquè no ténen símptomes i perquè la Lliga no obliga. També hem repassat com pot quedar el calendari de la Champions si es reprén la competició el 5 de maig. Aquest dimecres havia de disputar-se al Camp Nou el Barça-Nàpols, tornada de vuitens de final de la màxima competició europea, però no està clar com es podrà decidir el títol.

Quique Iglesias ens explica la preocupació al RCDE Espanyol perquè temen que puguin donar-se més casos de coronavirus després dels sis positius comunicats ahir. L'equip va estar dijous passat concentrat a Torremirona sense sospitar que podia existir un focus dintre del vestidor. A més, la plantilla considera que ja no podrà competir amb igualtat de condicions aquesta temporada i esperen que no es disputin les onze jornades de Lliga que queden.

Víctor Navarro ens explica com ha anat la reunió del president de la Federació Catalana de Futbol Joan Soteras amb els respresentants dels clubs catalans per analitzar la situació que també viu el futbol de categories inferiors.

Albert Díez ens apunta que el coronavirus podria acabar amb la carrera de Pau Gasol, que aquest estiu fa 40 anys i comptava amb poder acomiardar-se als Jocs Olímpics, després de recuperar-se de la lesió que arrossega.