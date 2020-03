Els jugadors de Barça i Espanyol han passat les primeres hores de confinament a casa

Durant aquestes setmanes excepcionals, Esports COPE només emetrà una edició reduïda de cinc minuts cada dia, entre les 15.25 i les 15.30 per les emissores de Cope Catalunya i Andorra i en les aplicacions mòbils.

Us segueix acompanyant l'equip habitual capitanejat per Manuel Oliveros i Joan Batllori, treballant des de casa sempre que sigui possible per acompanyar-vos i informar-vos durant aquests dies.

Cada dia, l'actualitat de l'FC Barcelona amb Helena Condis i Manuel Oliveros que ens porten l'última hora de l'equip de Setién, les declaracions dels protagonistes i les novetats en l'entorn culé.

Mantenim el nostre espai dedicat al RCD Espanyol amb la millor informació de Quique Iglesias i les opinions de Javier de Haro, Col·laboració especial en els dies post partit. Analitzem la situació de l'equip d'Abelardo, escoltem cada dia una veu del vestidor periquito.

També podràs escoltar l'última hora del Girona, lluitant per tornar a Primera Divisió, l'imparable Barça femení lluitant per tots els títols o l'Andorra de Gerard Piqué a Segona B.

En la nostra secció de bàsquet, el director de 'Cope Show Time' Albert Díez ens porta l'actualitat de FC Barcelona, Penya, Baxi Manresa, Morabanc Andorra i l'Uni Girona en les competicions femenines.

En el bloc poliesportiu Juan Arias ens porta la notícia del dia en motor, handbol, ciclisme, waterpolo i altres disciplines de plena actualitat. Cobrint en directe els esdeveniments més destacats que se celebren a Catalunya i Andorra com el Trofeu Comte de Godó de tennis o el Gran Premi de Motociclisme a Montmeló.

Cada dia vam acabem el programa amb el 'Minuto Gil', la secció que ens porta l'humor més personal del nostre mític Jose Luis Gil. Les notícies més curioses de la setmana esportiva en aquest espai especial on escoltem els protagonistes més esbojarrats i les històries més increïbles.