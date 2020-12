Eloy Gila explica la odisea del Cornellà en Esports COPE: "Quedará para el recuerdo"

El capitán de la Unió Esportiva Cornellà Eloy Gila ha explicado en Esports COPE la odisea del equipo para jugar su partido de Copa del Rey contra el Marino de Tenerife después que Vueling les extravió las equipaciones en el aeropuerto de Barcelona "un viaje un poco largo pero por fortuna con final feliz", asegurá Gila.

El capitán reconoce que nunca había jugado un partido que acabase a la 1.25 de la madrugada "desde luego eso va a quedar para el recuerdo. Lo vamos a recordar con risas pero conseguimos el pase que era lo más importante".

Eloy Gila explica que el material no voló en el avión con el equipo y se dieron cuenta al llegar a Tenerife "estábamos esperando el material que venía en bolsas grandes y veíamos que no salía, hasta que nos enteramos de que no había salido de Barcelona".

El capitán explica que fue mala suerte no llevar las botas en el equipaje de mano "lo normal es que llevemos un par de botas en la maleta de mano, pero es la Ley de Murphy, el día que no las llevas, se pierden. La última vez que viajamos, que fue a Marbella, las llevábamos".

El jugador del Cornellà agradece el comportamiento de todos los implicados "la compañía aérea se portó súper bien y nos envió las maletas en un chárter. También se portó muy bien el Marino y la Federación porque lo peor era tener que aplazar el partido".

La jornada acabó muy tarde para los jugadores del Cornellà que este jueves ya han entrenado en sus instalaciones a las 13.00 horas después de aterrizar "llegamos al hotel a las 2.00 y cenamos un poquito. A las 5.15 salimos otra vez para el aeropuerto".