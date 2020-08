Eloi Amagat a Esports COPE: "Té molt de mèrit en una temporada amb dos canvis d'entrenador"

L'ex-capità del Girona Eloi Amagat ha dit a Esports COPE que espera molt del Girona en el playoff d'ascens a Primera contra l'Almerí "ha estat una situació complicada, però l'equip està bé. Espero que podem treure un bon resultat dijous a Montilivi per anar diumenge a Almeria". L'actual jugador de l'Olot destaca la temporada de l'equip "té molt de mèrit per un equip que ha fet dos canvis d'entrenador, que això sempre suposa una certa inestabilitat". I afegeix que el club ha crescut i ha aconseguit "una imatge de més solvència, de ser realment un equip de Segona A sòlid".

Eloi Amagat recorda l'eliminatòria que va perdre el Girona contra l'Almería a la temporada 12-13 "va ser una bona temporada a les ordres de Rubi, però l'Almería ens va passar per sobre perquè va arribar millor. Això va demostrar que el Girona era allà i potser va ser l'inici de pensar que un dia podríem estar a Primera i es va aconseguir al 2017. Es va fer un grup molt fort. Per aconseguir un ascens ha de ser així, Rubi amb el seu cos tècnic, va aconseguir que tothom se sentís important".

Eloi Amagat ha lamentat el maltracte que estan patint les categories del futbol modest davant la crisi del coronavirus "és desencertat que no es tractin com a no professionals a futbolistes de Segona B que juguen partits lluny de casa i treballen per estar bé". I reclama solucions que no arriben "es podien haver centrat en solucionar de Segona B en avall i futbol femení".