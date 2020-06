Eliminación del Barça con polémica arbitral

La polémica ha acompañado a la derrota del Barça contra el Levante por 2 a 3 en cuartos de final del playoff exprés de la Liga Nacional de Fútbol Sala que empezó este martes en el Martín Carpena de Málaga.

El cuadro blaugrana mandaba por 2-0 gracias a los goles de Sergio Lozano y Daniel, pero el Levante remontó gracias a algunas decisiones arbitrales y el gol de Cecilio a tres segundos para el final.

Los colegiados señalaron la quinta falta del Barça en una acción clara en que a Rubi se le había subido el gemelo y acto seguido llegó la sexta falta y el consiguiente empate de Cuzzolino desde los 10 metros.

El técnico azulgrana Andreu Plaza tuvo que referirse a esta decisón "la quinta falta no era. Si hubiesen rectificado habría sido claramente aceptado por todo el mundo, porque a Rubi se le ha subido un gemelo. No han querido rectificar. Yo le he dicho al tercer árbitro que era clarísimo, que rectificasen, que no pasaba nada. No han querido o no han pensado que tenían que hacerlo", se quejó el entrenador del Barça.

Pese a ello, el gerundense considera que su equipo "ha hecho un partido correcto. Fallar hemos fallado en cometer un penalti, en precipitarnos al hacer la sexta falta y en precipitarnos también a falta de 16 segundos y darles una última oportunidad. Ha habido otros días duros, pero hoy lo ha sido sobre todo por la crueldad, por cómo hemos perdido, por el desenlace".

El caso es que ahora el Barça está obligado a ganar la Final Four de la Champions que se disputará del 8 al 11 de octubre en el Palau si quiere participar en la próxima edición de la competición europea. Plaza ha lamentado el cambio de formato de la final por la crisis del coronavirus "nosotros preparamos nuestra sección, todo, para jugar en Europa, y eso significa que tenemos que jugar la final de la liga cada año. De la manera como se ha programado este play-off hemos salido perjudicados. Es un palo, pero todavía nos quedará una oportunidad en la Final Four de octubre".