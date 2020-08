Edward Piñón en Esports COPE: "Luis Suárez no quiere marcharse del FC Barcelona"

El periodista uruguayo de 'Ovación Digital' Edward Piñón está informando en su país sobre la llamada de Ronald Koeman a Luis Suárez para comunicarle que no cuenta con él. Piñón ha explicado en Esports COPE algunos detalles de esa llamada que se ha producido este lunes. Asegura que ha sido una llamada breve y sin que el jugador replicase al entrenador holandés "si se puede decir que es una conversación... por la duración me refiero. Simplemente ha sido dar la opinión del entrenador y no va a sacar más palabras del jugador. Suárez no tenía nada que agregar si le estás diciendo que no cuentas con él".

Edward Piñón, que ha mantenido contacto con Luis Suárez en los últimos días, asegura que el delantero uruguayo no quiere salir del Barça "Luis no se quiere ir. Su vida está en Castelldefels, está muy a gusto, disfruta Barcelona y es hincha del Barcelona. Está claro que Suárez esto no lo quería vivir".

Añade Edward Piñón que "hace cuestión de unos cinco días yo hablé con el jugador y me dijo que él no tenía intención de irse. Ahora debe empezar una negociación que no es sencilla. Hay un contrato vigente incluso con una cláusula de extensión hasta 2022. La solución pasa por darle la carta de libertad o llegar a un acuerdo económico por el tiempo de contrato que queda. Evidentemente también se podría dar una situación en que el jugador se puede quedar en la grada y eso puede afectarle a su carrera, también en la selección uruguaya".

Para el periodista uruguayo, la decisión viene de la directiva del Barça y es anterior a la debacle contra el Bayern "desde los directivos comenzó a emerger esa lista de prescindibles después del Bayern de Munich. Pero en el análisis que puedo hacer yo esto tiene un origen anterior a la goleada contra el conjunto alemán".

Edward Piñón añade que el interés del Barça por otro delantero uruguayo, Lautaro Martínez, tampoco es garantía de éxito "traer a Lautaro no quiere decir que cambie la perspectiva, ni tampoco Lautaro garantiza el nivel de efectividad de Suárez".