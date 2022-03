Edgar Badia a Esports COPE: "Si estem al nostre millor nivell li competirem bé al Barça"

El porter català de l'Elche Edgar Badia ha passat per Esports COPE poc dies abans del partit que diumenge enfronta el seu equip amb el FC Barcelona.

Badia reconeix que el Barça ha millorat molt respecte l'equip que es van trobar a la primera volta "està jugant molt bé en els últims partits, generant moltes ocasions i això fa que defensivament no pateixin tant. Però nosaltres hem de fer la nostra feina i estem convençuts que arribem preparats". Recorda el partit al Camp Nou "A la primera volta vem perdre amb un gol de Nico en el minut 87".

Reconeix que hauran de treballar per superar la pressió alta de l'equip de Xavi "és una de les senyals d'identitat del Barça, que està millorant en aquest aspecte. Però nosaltres hem competit al Bernabeu i al camp del Sevilla, sabem que si estem al nostre millor nivell competirem bé".

Edgar Badia acaba contracte amb l'Elche aquest estiu i assegura que encara no pensa on estarà la propera temporada "quan tu ets un professional, et centres en el dia a dia i a partir d'aquí ja pensaré en el futur". Sobre la possibilitat de tornar a l'Espanyol segueix amb el mateix discurs de sempre "ara mateix no penso en cap equip. Em vaig formar a l'Espanyol, però ara no és el moment de pensar quin és el destí".