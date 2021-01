Eder Sarabia: "Que Piqué me elija acalla algunos rumores"

El nuevo entrenador del FC Andorra Eder Sarabia ha reivindicado que la apuesta de Gerard Piqué para ficharle disipa algunas dudas sobre su mala relación con Leo Messi y la plantilla del Barça durante los siete meses que dirigió al equipo como segundo de Quique Setién "que una persona como Gerard, que ha estado en ese vestuario, sea uno de los que me elige para dirigir esto acalla algunos rumores de cosas que se pudieron malinterpretar". El central del Barça y presidente del club ha apostado por el que fuera su técnico durante siete meses junto a Setién.

Sarabia ha reconocido que hubo momentos de tensión en el banquillo azulgrana "hay momentos de los partidos que hay tensión, no vamos a negar que en el vestuario se discute. En aquel famoso tiempo intermedio en Vigo pasó lo que pasó, pero son cosas que no van a ningun lado, que se entienden como parte de nuestro trabajo y de lo que pasa con la exigencia máxima. He aprendido mucho a quedarme con lo bueno y centrarme en lo que puedo controlar y estoy agradecidísmimo de vivir lo que viví, de ir cada día a entrenar a aquellos grandimsimos jugadores. Eso no me lo quita nadie".

Además Sarabia ha explicado que mantiene contacto con algunos integrantes de la plantilla del Barça "con unos cuantos, no voy a decir quiénes. Nos hemmos enviado mensajes, me han felicitado las fiestas y me han enviado mensajes felicitándome por el fichaje".

Eder Sarabia se ha emocionado en el inicio de su presentación al hablar de Quique Setién "para mi ha sido una persona fundamental. Después de mi padre, la persona más importante que me he encontrado en el mundo del fútbol. Es más más que un amigo, es como un padre. Ya me dijo mi padre que era la persona más honesta con la que me podría encontrar y así ha sido. Si estoy aquí es en parte gracias a él. Nuestra relación ha sido, es y será extraordinaria. Estos días he hablado con él sobre qué le parecía esta oportunidad, me ha apoyado en todo momento. A partir de hoy sé que va a ser uno de los principales críticos. Ahora nos separamos pero quién dice que en el futuro no volvamos a trabajar juntos". Y añade "yo le dije que el otro día que todavía es joven y que si quiere tiene mucho camino por delante. Ojalá que encuentre un proyecto que le guste".

Eder se ha vuelto a referir al apoyo que ha recibido de Quique Setién, con quien fue segundo entrenador en Barça, Betis y Las Palmas "siempre he dicho que yo me sentía primer entrenador. Antes de trabajar con Quique fui primer entrenador en todas las categorías, desde el infantil del Cruces. Después he aprendido muchísimo con él".

Sobre el presidente del FC Andorra Gerard Piqué ha explicado que "me ha sorprendido el conocimiento que tiene de la categoría, se ha visto todos los partidos, incluso algunos dos veces. Enseguida conectamos por esas ganas y esa ambición, por la confianza en el trabajo en equipo para poder conseguir éxitos".

Sobre la posible presión que supone coger un equipo que ya está segundo en su grupo, Sarabia asegura que "ya he tenido bastante presión en los últimos años en los equipos que he estado. Aquí hay presión, hay exigencia y a mí personalmento eso me encanta".

Y sobre la presión mediática que puede suponer su llegada para el equipo afirma que "no te lo sé calibrar. Yo me tengo que centrar en convencer pronto a los jugadores. Mis primeras charlas, discursos, entrenamientos van a marcar lo que queremos y a partir del convencimiento espero que el jugador vaya a muerte con nosotros". Sarabia ha apuntado que sus ayudantes serán Jon López y Manu Torres.