Eder Sarabia debate la 'filosofía Barça' con varios técnicos de pasado azulgrana

Eder Sarabia, segundo entrenador del Barça, ha sido uno de los ponentes de la conferencia virtual que organizó este jueves el Barça Innovation Hub. Sarabia compartió debate táctico durante más de dos horas con los técnicos de pasado azulgrana Juan Carlos Unzué, Ramon Isidre Madir y Rubén Martínez, analizando aspectos de la famosa 'filosofía Barça'.

El ayudante de Quique Setién, que recientemente ha cumplido 100 días en el banquillo del Barça en unas circunstancias excepcionales, valoró la parte positiva del parón “a nosotros nos viene bien para repasar aspectos tácticos, ya que no hicimos pretemporada con el equipo y estamos haciendo vídeos para repasar conceptos, como por ejemplo para los porteros, a los que hay que simplificarle las cosas”. Añadió que deben trabajar en aspectos como la salida de balón y la presión.

Sarabia defendió la manera de jugar de los equipos de Setién arriesgando con el juego de pies del portero "lo que nos da esta forma de jugar es más de lo que nos quita. Solo ante el Athletic, nos pudo costar un gol, pero no fue así. De todas formas, aún debemos mejorar mucho". Lo valoró también Juan Carlos Unzué, que fue segundo de Luis Enrique en el Barça y entrenador de Girona, entre otros.

También reconoció que en el partido de Champions contra el Nápoles, Gattuso les sorprendió con una novedosa salida de balón. Una táctica que expuso Rubén Martínez, analista del Celta con Òscar Garcia y también ex entrenador de porteros y ex de la cantera azulgrana. Isidre Ramon Madir, analista del Watford y exmiembro del cuerpo técnico de Luis Enrique, comparó el estilo Barça con el juego más directo de la Premier.

