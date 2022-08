Domènec Torrent en Esports COPE: "Bernardo Silva tiene las cualidades perfectas para jugar en el Barça"

El técnico catalán Domènec Torrent, exayudante de Pep Guardiola en el Bayern y el City, ha pasado por los micrófonos de Esports COPE antes del partido que este miércoles enfrentará al Barça y el City en el Camp Nou, amistoso para recaudar fondos para la investigación del ELA, con Juan Carlos Unzué como principal embajador.

El exentrenador del Galatassaray destaca cómo está afrontado Unzué esta enfermedad "es ejemplar. Le he conocido y he trabajado con él durante cuatro años en el Barça. Tiene una fuerza increíble que no se sabe de dónde sale y que está utilizando para dar a conocer esta enfermedad. Es algo que no todo el mundo podría hacer".

En su etapa en el Bayern coincidió con Lewandowski y avala totalmente su fichaje por el Barça "tengo mucha confianza en Lewandowski porque he visto cómo se cuida y cómo se esfuerza: cada día es mejor y cada día entiende mejor el fútbol. No es el mismo que cuando llegamos nosotros al Bayern".

También conoce bien a Bernardo Silva, uno de los fichajes pretendidos "tiene unas cualidades perfectas para jugar en el Barça. Para jugar entre líneas, en espacios cortos. Igual que Gundogan me parecía un jugador Barça porque son jugadores que ven dónde está el espacio y tienen paciencia para recibir, que es lo que Xavi está buscando para el centro del campo".

El técnico catalán tiene buenas sensaciones ante el nuevo Barça de Xavi Hernández "creo que Xavi tiene las ideas muy claras y su hoja de ruta con los jugadores que quiere. Eso genera mucha expectación". Y añade "afortunadamente ahora tiene muchas opciones de cambio y eso será importante para una temporada con muchos partidos. Hará que nadie se relaje porque todo el mundo podrá ser titular en este equipo".

Torrent defiende la autoridad del entrenador "porque los jugadores ven que las decisiones no son una moneda al aire. Hay jugadores que creen que pueden jugar tres partidos cada semana a alto nivel pero eso no es posible".