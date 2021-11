Domènec Torrent a Esports COPE: "El Barça de Xavi necessita temps"

L'entrenador català Domènec Torrent, valora l'arribada de Xavi Hernández a la banqueta del Barça i considera que "la il·lusió és per tots, inclós el futbol base perquè ell hi creu". Explica el míster que va anar a veure Xavi a Catar tres setmanes abans de fitxar pel Barça i "em va transmetre molt bones vibracions".

Asegura que Xavi necessita "una mica de temps. Té l'avantatge que coneix molt bé el club, coneix la pedrera i és molt atrevit. Té molt clara la idea futbolística. Ara s'ha trobat amb molts lesionats i li faltarà temps per recuperar jugadors" i afegeix "la importància de l'entrenador s'inicia al mes de maig quan comences a fitxar. Quan pots triar el perfil de jugador que vols, que no vol dir cracks, però sí el perfil adient. Aquest any ja ho pot fer bé, però la temporada bona del Xavi pot ser l'any que ve, sense oblidar que el Barça exigeix resultats".

El tècnic de Santa Coloma de Farners, coneix bé a Dani Alves perquè, a més de l'etapa al Barça, també hi va coincidir a la lliga brasilera fa un any, quan ell era entrenador del Flamengo. Torrent explica que "estava en molt bona forma. Té un físic privilegiat perquè no guanya pes i a més contagia alegria".