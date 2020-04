Diego López: "Mi misión es seguir más allá de los 40"

El portero del RCD Espanyol Diego López habló de su futuro en una charla digital con seguidores a través de las redes sociales este jueves. El gallego, que tiene 38 años, lanzó el sueño de poder alargar su carrera más allá de los 40 años "mi misión es seguir más allá de los 40 y Buffon (que tiene 42) es un buen espejo en el que mirarse".

Diego López termina contrato con el Espanyol este 30 de junio y su renovación está en el aire. Se trata de un jugador con una ficha muy alta, de unos cinco millones brutos, así que sería complicado que el club blanquiazul pudiese mantenerla en caso de bajar a Segunda.

El portero no renuncia a poder seguir en el club porque se siente bien en el equipo y en la ciudad "trabajo a diario con ese objetivo". Diego López sabe que no depende sólo de él, pero el club no ha movido ficha.

Diego López, que ha jugado en Real Madrid, Sevilla, Villarreal y Milán asegura que mantiene "la pasión por seguir compitiendo" y esa es su motivación cada día.

Indiscutible en la portería, este año no podría sumar todos los minutos de la Liga por segunda temporada consecutiva porque fue expulsado en la última jornada que disputó, el Osasuna-Espanyol del 8 de marzo.

El portero del Espanyol cerró el encuentro en Instagram con los aficionados asegurando que repetiría.