Dídac Vilà: "Las temperaturas serán más altas y los esfuerzos serán más duros"

El jugador del RCD Espanyol Dídac Vilà ha concedido una entrevista a los medios del club y ha destacado las difíciles condiciones en las que deberán volver a jugar “nos hemos de exprimir al máximo. Será dura la vuelta porque las condiciones no serán óptimas para volver a competir al 200 por cien pues las temperaturas serán más altas y los esfuerzos serán más duros. Además, no has tenido partidos de pretemporada para coger la forma. Será todo como más de golpe”.

Después de casi tres semanas de entrenamientos en la Ciudad Deportiva Dani Jarque Dídac explica que es el momento de “ir afinando más la preparación para conseguir mejorar poco a poco. Las sensaciones son mejores”. Y añade “Trabajamos fuerte para conseguir la mejor forma posible. Es cierto que lo más complicado ha sido tener que entrenar en casa. Pero ahora llevamos ya unos días con dobles sesiones con éxito y la gente está cogiendo la forma”, ha explicado el lateral catalán en una entrevista a los medios oficiales del club.

No se moja de cómo pueden afrontar esta Liga expres donde se juegan la vida “pues el tiempo dirá cómo llegaremos al momento clave”. Lo que no oculta es que “estar mejor que los rivales será algo que marcará la diferencia. Ahora has de centrarte en el día a día, en sentirte que estás trabajando y consiguiendo el objetivo de ponerte en forma”.

Asegura que “nos dejaremos todo para lograr el objetivo de la salvación” en los once partidos que deberán disputar para intentar abandonar la cola de la clasificación y escalar a los puestos de salvación que están a seis puntos.