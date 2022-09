Deulofeu en Esports COPE: "El Barça vuelve a ser candidato a todo"

El exjugador del Barça Gerard Deulofeu, actualmente pieza clave en el Udinese, ha pasado por Esports COPE para analizar el mejor momento de su carrera y el próximo duelo de Champions entre el FC Barcelona y el Inter de Milán, que será decisivo para el futuro de los azulgrana.

Deulofeu vive un gran momento en la Serie A con el Udinese, que es tercero en la liga italiana a sólo un punto del líder Nápoles "hemos hecho un inicio mágico. Llevamos cinco victorias consecutivas y la sensación de que vamos a ganar cada partido es buenísima".

Deulofeu se encuentra en su mejor momento tanto a nivel personal como profesional y es el mejor asistente de la Serie A con seis asistencias. Asegura ese ha sido uno de los fuertes de su juego "siempre he tenido ese último pase. Recuerdo temporadas en Sevilla, con 11 asistencias o en el Everton con Lukaku, también hice 11 o 12, pero en las últimas temporadas he jugado más de delantero centro con dos puntas y he marcado más goles. Esta temporada juego de mediapunta y el equipo necesita un creador".

En la última jornada, el Udinese ha ganado 3 a 1 al Inter, que es el próximo rival del Barça en la Champions el 4 de octubre en el Giuseppe Meazza y el 12 de octubre en el Camp Nou. Deulofeu señala que el Barça es superior a pesar de la fortaleza defensiva del equipo de Simone inzaghi "se cierra bien y deja pocos espacios, pero el Barça es un equipo que mueve la pelota rápido y creo que es favorito en estos dos partidos". El delantero señala que tiene "debilidades en la salida del balón si le ganas el centro del campo".

El ex de la cantera azulgrana se muestra convencido de las posibilidades del equipo de Xavi esta temporada "estoy 100% seguro por el equipo que ha hecho el Barça, con los líderes que han llegado y todo lo que se ha fichado. El año pasado fue de transición pero creo que este es el año en que el Barça debe dar un golpe sobre la mesa y luchar por LaLiga y la Champions".

Deulofeu destaca que la llegada de Lewandowski ha sido decisiva "por cómo actúa y cómo busca los espacios. Sus movimientos en el área me parecen una brutalidad. Es un líder, uno de los tres mejores delanteros de Europa y hace que el Barça vuelva a ser candidato a todo".

El jugador de Udinese no quiere pensar ahora en un posible regreso a la liga española "hemos estado en contacto con equipos de la liga española. No se han dado las condiciones y no hemos tenido ninguna oferta concreta. Vivo el momento y he llegado a la conclusión que hay que querer el equipo donde estás y lo demás llegará".