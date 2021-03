"Se ha desmostrado que responden más los canteranos que cualquier medianía que fiches"

Aquest dimarts escoltem les declaracions en roda de premsa de Pedri des de la concentració de la selecció espanyola a Madrid. El canari es mostra molt agraït a Ronald Koeman per la confiança.

Entrevistem Pepe Mel, el técnic que va fer debutar Pedri a Las Palmas amb només 16 anys que no està sorprès amb l'evolució d'un jugador que coneix molt bé.

Víctor Navarro ens explica que no hi ha hagut cimera entre Koeman i Laporta tot i que han coincidit a la Ciutat Esportiva aquest dimarts. L'entrenador s'haurà de veure aquesta setmana amb el secretari técnic Ramon Planes per planificar la propera temporada.

Al 'Debat Esports COPE' Tomás Guasch i Emilio Pérez de Rozas destaquen la sort que ha tingut el Barça amb el fitxatge de Pedri i el bon rendiment que estan donant els jugadors del planter.

Escoltem les paraules d'Óscar Melendo a l'Espanyol i repassem la prèvia del partit de la Penya que torna a jugar una eliminatòria europea trece anys després.

