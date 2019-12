El derbi femení Espanyol-Barça dissabte a la Dani Jarque (17.00h)

El derbi femení entre el RCD Espanyol i el FC Barcelona arriba en una situació oposada pels dos equips. Les blanquiblaves són últimes a la classificació, mentres que les blaugrana són líders destacades de la competició.

Al RCD Espanyol debutarà a la banqueta el nou entrenador Jordi Ferrón, que aquesta setmana ha pres el relleu del destituït Salvador Jaspe per mala ratxa de resultats de l'equip que no havia aconseguit encara cap victòria a la competició i suma només dos punts, a vuit de la zona de promoció per la permanència.

El conjunt blanquiblau intentarà millorar el rendiment davant del rival més difícil, el Barça, que és líder en solitari amb cinc punts més que l'Atlético de Madrid i amb la Lliga pràcticament sentenciada. L'equip de Lluís Cortés s'ha fet fort al nou estadi Johan Cruyff, però a domicili baixa el seu rendiment golejador.

El Barça estrenarà una nova samarreta amb la senyera precisament en el derbi contra l'Espanyol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. És la mateixa samarreta que el primer equip masculí va estrenar en el seu partit al Wanda Metropolitano el passat 1 de desembre.

��❤ El @FCBfemeni estrenarà la nova samarreta amb la Senyera al camp de l’Espanyol ▶ https://t.co/qjv7D51TuV / Estrenaremos la nueva camiseta con la Senyera en el derbi del sábado ▶ https://t.co/ifjd37JmfH #HoPortemDins���� #FCBFemeni pic.twitter.com/2oVgLv4SFB — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) December 12, 2019

Com sempre, l'entrada serà gratuïta i s'espera que l'afició doni suport al femení blanquiblau.

El nou entrenador, Jordi Ferón està molt satisfet amb l'actitud de l'equip i espera que poc a poc es pugui revertir la situació.