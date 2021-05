Denis Suárez en Esports COPE: "Es un año de transición y Koeman ha sacado chicos de la casa"

Denis Suárez vuelve al Camp Nou este domingo con el Celta (18:30 horas) y lo hace en un momento dulce, a nivel personal y de equipo. Está entre los máximos asistentes de LaLiga y con el Celta a dos puntos del Villarreal luchando por los puestos europeos.

Denis cree que LaLiga se ha puesto "muy difícil" para el Barça y explica en Esports COPE que no esperaba el tropiezo del equipo azulgrana contra el Levante "me sorprendió porque se fueron al descanso con 0-2 pero hoy en día no te puedes relajar con ningún rival porque te pintan la cara".

Se encontrará con un Barça en pleno debate sobre la continuidad de Ronald Koeman y Denis asegura que "no soy quién para valorar pero lo que es cierto es que ha sacado chicos de casa. Es un año de transición y a principio de temporada nadie esperaba que luchase por LaLiga, además ha ganado una Copa muy merecida. Hacía tiempo que no veía a los culés celebrar así. Algo que me hizo muy feliz porque soy culé". Y añade "ahí ya decidirá Laporta y su junta. Yo siempre le deseo lo mejor al Barça y que gane todos los partidos, menos los que juega contra mi equipo".

Denis compartió vestuario con algunos de los jugadores que todavía están en la plantilla como Busquets, Jordi Alba o Messi y considera que "todavía les veo recorrido. Hay una mezcla de jugadores muy veteranos y de chicos a los que todavía les falta el poso en algunos partidos pero que están dando la cara. Pedri está siendo una de las sensaciones, Dest tiene unas grandes condiciones, Mingueza ha rendido, Ilaix tiene muy buena pinta y Riqui Puig todavía es muy joven".

Sobre el futuro de Leo Messi, Denis lo tiene claro "lo que sí deseo es que Messi se quede en Barcelona. Leo siempre es muy constante, siempre mantiene el nivel. Es el mejor jugador que hay, he tenido la suerte de compartir tres temporadas con él y espero que se retire en el Barça".