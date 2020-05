Dembélé vol tornar per la Champions el 8 d'agost

Helena Condis ens porta les últimes novetats al FC Barcelona a l'Esports COPE de dimarts. Ousmane Dembélé espera els resultats del test de coronavirus per tornar a la Ciutat Esportiva i seguir la recuperació de la seva lesió amb l'objectiu de jugar la Champions aquest agost. Si la pandèmia ho permet, el primer partit pel Barça seria contra el Nàpols el 8 d'agost, tornada dels vuitens de final.

Anem cap a Anglaterra perquè el nostre col·laborador Dani Gil ens posi al dia de les intencions de la Premier per tornar a jugar a futbol. Quique Iglesias ens porta les declaracions de Facundo Ferreyra, que no veu gens clar el protocol de tornada als entrenaments. Víctor Navarro ens explica com estan les protestes del Lleida Esportiu pel playoff exprés que proposa La Liga per decidir els ascensos a Segona i Segona B.

Poc a poc els d'Esports COPE comencem a recuperar la normalitat i ampliem el programa a 35 minuts. Cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 15.25 hores us acompanyarem amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb Joan Batllori i Manuel Oliveros dirigint la nau i amb l'equip habitual treballant des de casa. Al control de so, des de l'emissora, l'imprescindible Sergio López i a la producció Silvia Ortiz.

Repassem l'última hora dels equips catalans de Primera i Segona. Barça, Espanyol i Girona pendents de començar a fer tests de coronavirus als seus jugadors per intentar que la Lliga es pugui acabar de disputar. Calendaris, polèmiques i baralles entre la Lliga i la Federació. Helena Condis i Víctor Navarro ens porten la millor informació del FC Barcelona: fitxatges, negociacions, la cantera i la directiva.

Amb les millors entrevistes de protagonistes: metges, entrenadors, futbolistes i altres esportistes per analitzar totes les claus d'una situació històrica que ens ha tocat viure les últimes setmanes.

També recuperem el nostre espai d'opinió amb els millors tertulians de Cope: Josep Maria Minguella, Poli Rincón, Tomás Guasch, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jacinto Vicente, Dani Senabre, Junior Minguella, Toni Freixa i Petón.

Tota l'actualitat del bàsquet amb Albert Díez i la resolució de les competicions pels equips catalans: Barça, Penya, Baxi Manresa, Uni Girona, Cadí La Seu i també el Morabanc Andorra.

En l'apartat poliesportiu, Juan Arias ens apropa les històries més curioses i novedoses en temps de coronavirus amb els protagonistes parlant en primera persona dels problemes que viuen amb el confinament.

I per acabar el programa una mica d'humor amb Jose Luis Gil rematant la jugada.