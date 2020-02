Dembélé aprèn a cuidar-se

Osmane Dembélé ha après que s'ha de cuidar i escoltar el seu cos. Aquest dilluns va tenir un avís a l'entrenament amb unes molèsties al bíceps femoral de la cama dreta, mateix lloc on tenia l'última lesió. Per això el francès va decidir retirar-se de la sessió. S'haurà de veure quina és l'evolució per saber quan podrà jugar a les ordres de Setién, que l'espera amb molta esperança.

Helena Condis ens ha explicat a l'Esports COPE de dilluns que Ousmane Dembélé pateix una sobrecàrrega a la zona afectada fruit de la fatiga muscular. En els últims dies ha intensificat el treball per tornar a la disciplina de l'equip i això li ha pogut provocar aquesta sobrecàrrega que en cap cas és una nova lesió.