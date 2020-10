Delfí Geli: "Mamadou es va presentar sol aquest diumenge"

El Girona ha presentat aquest dimarts el davanter senegalés Mamadou Sylla Diallo, que ja va debutar el passat cap de setmana marcant un gol de la victòria contra el Leganés. El president del club Delfí Geli s'ha mostrat molt satisfet amb la incorporació "Mamadou es va presentar sol aquest passat diumenge i va mostrar quin jugador és i el que pot aportar al Girona. Agrair-li també que hagi confiat en el nostre projecte".

Sylla, ex de la cantera de Barça i Espanyol, que va debutar a Primera amb el conjunt blanquiblau, ha arribat al Girona lliure després de rescindir contracte amb el Gent belga. El davanter va fer de Stuani a Butarque el dia que el davanter uruguaià era baixa per unes molèsties "va ser el debut somiat amb el Girona. Em vaig sentir molt bé i poder jugar al costat de Stuani seria una experiència fantàstica. Però jo estic aquí per ajudar i per fer el que decideixi el mister".

Mamadou assegura que "vinc a un equip competitiu i amb un gran projecte. Aquestes son les dues principals raons per les quals he vingut al Girona". El davanter es pot adaptar a diferents posicions al terreny de joc.

El director esportiu del Girona Quique Cárcel ha explicat que Sylla era un jugador que els agradava fa temps "fa cinc anys ja vam intentar portar-lo a Girona. És un futbolista amb un bagatge molt important. Ens pot donar velocitat i capacitat de competir".