Delfí Geli: "Hem de sortir a guanyar tots els partits i després ja es veurà on estem"

A l'Esports COPE de dimecres analitzem el retorn del futbol, sense públic i amb mesures de seguretat. Ho fem conversant amb el president del Girona Delfí Geli, convidat especial del programa. L'equip de Pep Lluís Martí comença a jugar dissabte al camp de Las Palmas, un partit que ha estat envonltat per la polèmica després que el president del club canari pretenia portar espectadors a les grades. Geli prefereix que no sigui així "com a equip visitant és millor que no hi hagi públic, però ens hem de centrar a treure el partit endavant".

El president del Girona explica que encara no han decidit si faran sorteig entre els abonats en cas que es pugui donar entrada a alguns aficionats. A Montilivi el 30% de l'aforament seria al voltant de 3.700 o 3.800 espectadors. Delfí Geli explica que els últims partits podrien portar un gran ambient i un ingrès important pel club "contra el Zaragoza, Almeria i Cadis contàvem amb una bona entrada". L'ex-jugador considera que el fet de jugar sense públic "potser" pot igualar les forces.

També hem escoltat el millor de l'entrevista de Quique Setién al Partidazo de Cope i les declaracions del capità del RCD Espanyol Javi López. Víctor Navarro ens porta les reaccions a la notícia del dia al futbol català: Badalona acollirà el playoff d'ascens a Segona B.

Amb Albert Díez analitzem la recuperació de Kevin Pangos per disputar la final ACB amb l'equip d'Svetislav Pesic. Juan Arias ens porta les últimes informacions en el panorama poliesportiu.

